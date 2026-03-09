Una propuesta para incentivar el consumo local en Lomas de Zamora

El 14 de marzo llega una nueva edición de Paseo Lomitas en Lomas de Zamora. La propuesta incluye actividades culturales, shows y puestos gastronómicos.

Una vez más, el Municipio de Lomas de Zamora invita a la comunidad a participar de un evento para incentivar el consumo y la gastronomía local. Será el próximo fin de semana en Las Lomitas. ¿Cuál es la propuesta?

“Se acerca una nueva edición de Paseo Lomitas, una propuesta que realizamos junto a comercios locales”, invita la Comuna.

La cita es el próximo 14 de marzo a partir de las 17 en la zona comprendida de Italia, España, Sixto Fernández y Mitre, Las Lomitas.

¿Qué habrá? La propuesta contempla shows y entretenimientos, actividades culturales y puestos gartronómicos.

Se trata de una iniciativa, que se repite durante el año, con el objetivo de incentivar el consumo local y difundir las propuestas gastronómicas en la zona céntrica.

Vale recordar que a esta iniciativa se suman otras, como las promociones en comercios barriales; entre los que se incluyen verdulerías y carnicerías.