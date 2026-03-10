Lalcec Lomas lanza una campaña gratuita de PAP y colposcopía con cupos limitados

La filial Lalcec (Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer) de Lomas de Zamora pondrá en marcha una nueva campaña gratuita de prevención de cáncer de cuello uterino y virus del papiloma humano (VPH), con estudios ginecológicos destinados a mujeres sin obra social y con atención en su sede de Alberti 190, en Lomas de Zamora. La propuesta se desarrollará en el marco del Mes de la Mujer y contará con 40 turnos disponibles.

Según se informó, la campaña incluirá la realización de PAP y colposcopía, dos estudios clave para la detección temprana de lesiones y otras alteraciones vinculadas a la salud ginecológica. La reserva de turnos comenzará el viernes 13, de 9 a 14, a través de WhatsApp al 11-6146-0019.

La atención a las pacientes empezará el viernes 27 de marzo y se extenderá durante abril, de acuerdo con la disponibilidad. Desde la entidad remarcaron que los cupos son limitados, por lo que el acceso a la campaña estará sujeto al orden de inscripción.

Quiénes pueden acceder a los estudios

La campaña está dirigida de manera exclusiva a mujeres que no cuenten con obra social, con la única excepción de las afiliadas a PAMI. Además, se estableció como requisito no haberse realizado los estudios de PAP y colposcopía durante el último año.

Otro de los puntos planteados por la organización es el compromiso de las pacientes tanto para concurrir al turno asignado como para retirar posteriormente los resultados. La modalidad prevista contempla la toma de muestra, el análisis y la entrega del informe con control ginecológico previo.

En los casos en los que se detecten anomalías, desde Lalcec Lomas indicaron que se orientará a la paciente para su derivación con un especialista. De ese modo, la campaña no solo apunta a la detección temprana, sino también al seguimiento de eventuales hallazgos que requieran atención médica.

Cómo será la atención y qué documentación se necesita

Los estudios estarán a cargo de los doctores Carlos Arricobene, Andrea Ferrari y Xoana Aguila, quienes llevarán adelante la atención en la sede de la institución. La campaña forma parte de las acciones de prevención que la entidad desarrolla habitualmente en el distrito con eje en el acceso a controles médicos.

En cuanto a la documentación, se aclaró que solo será necesaria una orden médica si la paciente desea retirar el estudio para presentarlo ante un profesional externo. En ese caso, la orden deberá provenir de una entidad pública o municipal.

Con esta iniciativa, Lalcec Lomas volverá a ofrecer una instancia gratuita de prevención y diagnóstico temprano en un área sensible de la salud de las mujeres, con una convocatoria acotada y orientada a quienes no cuentan con cobertura médica.