Actualizan costos y subsidios a empresas de colectivos que operan en el AMBA

La resolución, que aplica sólo para colectivos que circulan por el Área Metropolitana de Buenos Aires, fue publicada hoy en el Boletín Oficial.

El Gobierno aprobó este miércoles una actualización en los costos y los subsidios para las empresas de colectivos urbanos y suburbanos que operan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

La medida dirigida al transporte de pasajeros, que fue instrumentada mediante la Resolución 16/2026 en el Boletín Oficial, garantiza los fondos para cubrir los aumentos salariales acordados recientemente por la Unión Tranviarios Automotor (UTA).

En la normativa, la Secretaría de Transporte actualizó el cálculo de los Costos e Ingresos Medios de los Servicios de Transporte de Pasajeros Urbanos y Suburbanos de la Región Metropolitana de Buenos Aires.

La actualización corresponde a los períodos de febrero, marzo y abril de 2026, siendo este último aplicable para los períodos mensuales subsiguientes “hasta tanto se apruebe un nuevo cálculo de costos”.