Banfield se despertó tarde, empujó hasta el final y cayó ante Gimnasia en el Sur

A Banfield se le hizo cuesta arriba desde temprano y, aunque tuvo rebeldía para meterse otra vez en partido, terminó perdiendo 2-1 con Gimnasia en el Florencio Sola, por la fecha 10 del Torneo Apertura. El equipo de Pedro Troglio dejó una imagen más competitiva en el segundo tiempo, arrinconó por momentos a su rival y llenó de suspenso el cierre, pero pagó caro las ventajas de la primera mitad.

El arranque ya había mostrado que la tarde podía tener emociones fuertes. Banfield llegó a ilusionarse con una apertura del marcador, pero la jugada fue revisada y el gol quedó invalidado por el VAR a los 14 minutos. Ese golpe anímico pareció cambiar el rumbo de un primer tiempo que, a partir de ahí, favoreció a Gimnasia.

El Lobo fue directo y lastimó con precisión. A los 18 minutos, Manuel Panaro rompió el cero y puso en ventaja al conjunto platense. Más tarde, a los 34, Nicolás Barros Schelotto amplió la diferencia y dejó a Banfield contra las cuerdas. El 0-2 no terminaba de explicar del todo lo que había pasado en la cancha, porque el local también había tenido aproximaciones, sobre todo con Mauro Méndez, Ignacio Abraham y Lautaro Gómez, pero la visita fue mucho más eficaz.

La reacción de Banfield le puso fuego al final

En el complemento cambió el pulso del partido. Banfield salió con otra agresividad, adelantó líneas y empezó a jugar más cerca del arco rival. Los ingresos también movieron la escena y le dieron otra energía al equipo, que fue empujando a Gimnasia hacia su campo.

El descuento llegó a los 31 minutos del segundo tiempo, cuando Santiago López García empujó al gol y encendió al estadio. Desde ahí, el encuentro se jugó con el ánimo del local por delante y con la visita aferrada a la ventaja. El Taladro fue con decisión, tuvo una clarísima en un remate de Bruno Sepúlveda que dio en el palo y sostuvo la presión hasta los últimos instantes.

Pero no le alcanzó. Entre despejes oportunos de Renzo Giampaoli, Augusto Max y Agustín Auzmendi, más la resistencia final de Gimnasia, el empate se le negó a Banfield. La derrota dejó una sensación amarga en el Sur: por la reacción, por el empuje y porque, después de una primera mitad adversa, el local estuvo a un paso de rescatar algo. Con este resultado, Banfield quedó décimo en la Zona B con 10 puntos, mientras que Gimnasia se afirmó en puestos de playoffs con 14.

Ficha del partido

Estadio: Florencio Sola

Hora: 17:30

Árbitro: Sebastián Zunino

Goles: Manuel Panaro (18′ PT), Nicolás Barros Schelotto (34′ PT), Santiago López García (31′ ST)

Incidencias: gol de Banfield anulado por VAR (14′ PT); amonestados Ignacio Pais Mayan, David Zalazar, Tomás Adoryan, Lautaro Gómez y Bruno Sepúlveda en Banfield; Augusto Max, Ignacio Fernández, Alexis Steimbach y Franco Torres en Gimnasia.

Banfield

Titulares: Facundo Sanguinetti, Santiago López García, Danilo Arboleda, Sergio Vittor, Ignacio Abraham, Lautaro Gómez, Lautaro Villegas, David Zalazar, Mauro Méndez, Tiziano Perrotta.

Suplentes: Gino Santilli, Nicolás Meriano, Santiago Daniele, Lautaro Ríos, Favio Álvarez, Santiago Esquivel, Tomás Adoryan, Neyder Moreno, Lisandro Piñero, Bruno Sepúlveda, Federico Anselmo, Thomas Rodríguez.

Director Técnico: Pedro Troglio.

Gimnasia

Titulares: Nelson Insfrán, Alexis Steimbach, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón, Augusto Max, Manuel Panaro, Ignacio Fernández, Nicolás Barros Schelotto, Lucas Castro, Marcelo Torres.

Suplentes: Julián Kadijevic, Gonzalo González, Diego Mastrángelo, Gonzalo Errecalde, Matías Melluso, Juan Cruz Cortazzo, Mateo Seoane, Pablo Aguiar, Jeremías Merlo, Franco Torres, Agustín Auzmendi, Jorge de Asís.

Director Técnico: Fernando Zaniratto