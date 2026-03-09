Finalmente, Rodrigo Auzmendi dejará Banfield y jugará en Lanús le ganó la pulseada a San Lorenzo y Auzmendi se cruza de vereda

El delantero de Banfield Rodrigo Auzmendi será refuerzo de Lanús en este mercado de pases, luego de una negociación que tuvo varios cambios y que se resolvió en las últimas horas. El delantero, que estaba muy cerca de San Lorenzo, finalmente será adquirido por Querétaro de México y cedido al Granate hasta fin de año.

En una operación contrarreloj, la dirigencia de Lanús encabezada por Nicolás Russo avanzó rápido tras la salida de Rodrigo Castillo a Fluminense y logró cerrar la llegada del atacante, que este lunes se realizará la revisión médica antes de firmar su contrato.

En Boedo, los directivos de San Lorenzo daban por hecho el acuerdo, pero Lanús mejoró las condiciones y terminó quedándose con el jugador.

El atacante de 25 años también había estado en la órbita de Boca al inicio del mercado, pero la negociación no avanzó.

El pase se concretará mediante la compra del futbolista por parte del Querétaro, que cancelará una deuda cercana al millón de dólares que Banfield mantenía por el mediocampista Martín Río, pero, como el club mexicano completo el cupo de extranjeros, Auzmendi será cedido a préstamo sin carga y con opción de compra al Granate.

El movimiento triangular generó malestar en Banfield, donde el delantero jugó durante el último torneo y se convirtió en una pieza habitual del plantel. En total disputó 22 partidos, convirtió cuatro goles y dio dos asistencias, entre ellos el tanto marcado en el último clásico ante Lanús en el Florencio Sola.