La Renga cambia de sede: tocará en el Parque de la Ciudad

La Renga anunció el cambio de sede para los recitales del 2 y 4 de abril. Hay un remanente de entradas a la venta.

El derrumbe en el complejo de viviendas de Parque Patricios generó el cambio de sede de los recitales de La Renga, previstos para abril, debido a que iban a realizarse en la cancha de Huracán, ubicada a pocas cuadras del lugar del siniestro.

“Debido a razones de publico conocimiento, los show del 2 y 4 de abril se realizan en las mismas fechas en el Parque de la Ciudad ya que el estadio del Club Atlético Huracán no podrá contar con el aforo que teníamos previamente estipulado para esas fechas”, informó la banda este miércoles.

Así, los recitales se harán el jueves 2 y el sábado 4 de abril, como estaba previsto, pero en el Parque de la Ciudad, ubicado en las avenidas Coronel Roca y Escalada, CABA.

“La entrada (campo, popular y ambas plateas) es válida únicamente para el día que figura en la misma“, aclara La Renga. Es que el lugar no cuenta con plateas ni populares, es todo ingreso general. Avisó, además, que hay un remanente de entradas a la venta en ArteInfernal: Tienen un costo de $80.000 (más $8.000 de costo de servicio).