Imágenes del derrumbe en un complejo de viviendas de Parque Patricios

Unas 300 familias fueron evacuados cuando se derrumbó el techo de un estacionamiento. Hay riesgo de colapso en Parque Patricios.

Un derrumbe en un complejo de viviendas ubicado en el barrio porteño de Parque Patricios se produjo en la madrugada de este martes.

La edificación cuenta con tres pisos, donde se desplomó el techo del estacionamiento en el subsuelo. El siniestro ocurrió en la Avenida Suárez y Mafalda.

Por el hecho, 300 familias fueron evacuadas, mientras que una mujer de 38 años recibe oxigenación en el lugar, ya que rechazó ser trasladada al Hospital Penna.

Personal de Bomberos y Defensa Civil trabajan en el lugar, donde hay riesgo de colapso, por lo que evalúan la estructura.