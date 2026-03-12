Lumilagro apagó sus hornos en Tortuguitas después de 83 años y deja de fabricar termos

Lumilagro, una de las marcas más asociadas al termo en la Argentina, puso en marcha una profunda reestructuración operativa y productiva en medio de la caída del consumo, el avance de la competencia importada y el cambio en los hábitos de compra. La empresa apagó sus hornos en su planta de Tortuguitas después de 83 años, dejando atrás la fabricación propia de ampollas de vidrio, uno de los rasgos que definieron su perfil industrial durante décadas.

La decisión implicó un cambio de modelo para la compañía, que ahora importa los componentes de vidrio desde India y Vietnam, mientras que sus termos de acero se producen en China para ganar competitividad y escala. El viraje también tuvo impacto sobre la estructura laboral: el plantel pasó de 220 trabajadores en 2022 a apenas 50 empleados directos en la actualidad, en un proceso que se canalizó a través de retiros voluntarios.

La reestructuración se dio en un contexto de fuerte deterioro de la demanda. Según los datos difundidos por la firma, las ventas de sus productos cayeron 50% en los últimos dos años, en un mercado cada vez más presionado por el ingreso de mercadería importada y por un consumidor que modificó sus preferencias de compra.

Caída de la demanda y avance de nuevos competidores

Entre los factores que explican la crisis, la empresa denuncia una “avalancha” de productos que ingresan de manera ilegal, especialmente desde Paraguay. De acuerdo con ese planteo, se trata de artículos que no cumplen normas sanitarias y que incluso contienen metales tóxicos, lo que introduce una competencia de precios difícil de igualar para una firma con trayectoria industrial en el mercado local.

A ese escenario se suma un cambio en el consumo. El termo de acero, que durante años fue considerado un producto más exclusivo o de nicho, alcanzó en volumen de ventas al tradicional termo de vidrio. Esa transformación obligó a la compañía a revisar su estrategia y a correrse de un esquema de fabricación integral en la Argentina hacia otro más enfocado en el desarrollo comercial y de marca.

En ese nuevo esquema, Lumilagro busca concentrarse en el diseño, la personalización y la comercialización de sus productos. La empresa avanza con licencias vinculadas a Disney y a clubes de fútbol, en una apuesta por diversificar su oferta y capturar nuevos públicos a través de propuestas más asociadas al consumo masivo y a la identidad de marca.

Apuesta comercial, exportación y una puerta abierta al regreso industrial

La hoja de ruta también incluye expansión física. La firma proyecta abrir su primera tienda exclusiva en el shopping OH Buenos Aires y aspira a contar con 15 locales en todo el país para 2030. El objetivo es fortalecer la llegada directa al consumidor y consolidar una red comercial propia en un mercado cada vez más competitivo.

En paralelo, la empresa busca crecer en el frente externo con el modelo Luminox Pampa, al que señala como una de sus apuestas para competir en mercados internacionales. Ese producto ya tiene presencia en Estados Unidos, España, Francia, Chile y Australia, dentro de una estrategia orientada a posicionar la marca fuera del país con una oferta adaptada a la demanda global.

Pese al giro operativo, la conducción no descarta una eventual vuelta a la fabricación en la Argentina. La posibilidad, sin embargo, quedó atada a una mejora de las condiciones económicas y del tipo de cambio, variables que la empresa considera centrales para recuperar competitividad y evaluar un eventual regreso a un esquema de producción local más integrado.