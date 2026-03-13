Llegaron a trabajar a una conocida fábrica en Lomas de Zamora y la encontraron cerrada

Los trabajadores de CIOCCA, firma que opera comercialmente como CioccaPlast, denunciaron un cierre patronal de hecho en su planta ubicada en Mario Bravo 1158 de Lomas de Zamora. Según relataron, al llegar a la fábrica este viernes se encontraron con el portón cerrado, sin una comunicación previa de la empresa ni precisiones sobre la continuidad laboral.

La situación, de acuerdo con la denuncia de los empleados, se suma a una crisis que lleva meses. Sostienen que la empresa mantiene deudas de hasta ocho meses de sueldo, además de varios aguinaldos y vacaciones impagas. También afirman que desde octubre de 2023 no se realizan los aportes patronales, lo que dejó al personal sin obra social, sin cobertura de ART y con problemas para percibir asignaciones familiares.

“Ni siquiera un aviso, ni siquiera un ‘mañana no vengan’. Directamente llegamos y nos encontramos con esta situación… es algo que sentís como una traición”, expresó Juan Carlos, trabajador con 40 años de antigüedad, al describir el momento en que los empleados encontraron cerrada la planta.

Una fábrica con producción en caída y reclamos acumulados

Según los trabajadores, pese a la crisis la producción había continuado, aunque en menor escala, y las ventas se realizaban al contado. La empresa se dedica a la fabricación de materiales eléctricos. En su sitio web, CioccaPlast se presenta como una empresa con una planta de “más de 3000 metros cuadrados” y señala que “fabrica todo tipo de comandos modulares y accesorios eléctricos utilizados en nuestro mercado y en el Mercosur”.

Los empleados aseguran que el deterioro se arrastra desde hace tiempo y que el plantel se redujo de manera sostenida. De una nómina que supo tener 45 trabajadores, actualmente quedan unos 17, varios de ellos con entre 20 y 40 años de antigüedad dentro de la firma.

“Me deben 8 meses de sueldo y tres aguinaldos. ¿Cómo hacemos para aguantar? A veces salgo de Uber o hago algo, pero no nos pagan”, contó Gastón, trabajador con 28 años en la planta. El testimonio refleja el impacto económico que describen los operarios, que aseguran haberse visto obligados a buscar ingresos alternativos para sostenerse.

Denuncias por irregularidades y gestiones ante el Ministerio

A la deuda salarial se agrega, según los empleados, una serie de incumplimientos previsionales y laborales. “Desde octubre de 2023 dejó de pagar aportes patronales y jubilaciones… No tenemos obra social, yo tengo chicos y no cobro el salario familiar hace más de un año y medio porque no figuro en ningún lado”, afirmó uno de los trabajadores de la planta.

Los reclamos también apuntan contra los dueños de la empresa por la forma en que se manejó el conflicto. “En 40 años hicieron cinco edificios. Supuestamente dicen ‘tengo una propiedad, la vendo’ (para pagar las deudas salariales), pero no la venden. Venís a reclamar la plata que te deben y te gritan, te agreden, te dicen que sos un inútil”, sostuvo Juan Carlos.

En paralelo, el conflicto empezó a canalizarse a través de la intervención del gremio. “Manifestaron que el martes van a abrir las puertas para tener una reunión con los muchachos… Nosotros ya hemos hecho un montón de presentaciones en el Ministerio de Lomas”, indicó Jorge Barrios, dirigente del Sindicato del Plástico de Lomas de Zamora.