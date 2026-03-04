Siguen cerrando empresas en la Provincia

El frigorífico San Roque, de Morón, cerró sus puertas y dejó a 140 trabajadores en la calle. Explicó que fue por el bajo consumo y la apertura de importaciones.

Mientras que el presidente Javier Milei apuntó contra empresarios durante su exposición en el Congreso y el gobernador Axel Kicillof cuestionó las políticas anti-industriales del gobierno libertario, siguen cerrando empresas.

El frigorífico San Roque, ubicado en la localidad bonaerense de Morón, cerró en forma definitivo su planta de producción lo que provocó el despido de 140 trabajadores.

La medida se concretó el último viernes 27 de febrero. La empresa fundamentó la decisión en el impacto de los cambios en las condiciones económicas del país, la baja del consumo interno y la apertura de las importaciones de carne.

Asimismo, la empresa Goldmund, propietaria de la marca de electrodomésticos Peabody, solicitó la apertura de su concurso de acreedores. La firma especializada en línea blanca emplea a 250 trabajadores y la medida apunta a lograr la reestructuración de pasivos manteniendo la operación.

La decisión se conoce en un momento de convulsión empresarial por la seguidilla de cierre de empresas. Incluso, la propia Unión Industrial Argentina (UIA), que respalda la políticas pero no puede seguir ajena a la crisis, salió al cruce de Milei y aclaró que “sin industria no hay Nación”.

Señalaron que varias empresas, en especial las PyMEs “están atravesando una situación crítica, con bajo nivel de actividad, alta presión fiscal, dificultades para financiarse y caída del empleo”.