Fuerte golpe al entramado productivo durante la gestión de Milei

De acuerdo al CEPA, desde que asumió Javier Milei se perdieron más de 22.000 empresas y se perdieron casi 300.000 puestos de trabajo.

De acuerdo al CEPA, desde que asumió Javier Milei se perdieron más de 22.000 empresas y se perdieron casi 300.000 puestos de trabajo.

La gestión de Javier Milei propinó un fuerte golpe al entramado productivo. Al cierre de comercios y empresas, que se ha vuelto una postal habitual en los grandes centros urbanos, y las movilizaciones de trabajadores despedidos, llega un informe del CEPA que da cuenta del brutal impacto.

Ya son más de 22.000 las empresas que cerraron sus puertas. El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) advirtió que bajaron sus persianas 22.608 empresas, según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

“Según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, desde noviembre de 2023 hasta diciembre de 2025 se registró una sensible destrucción del entramado productivo y laboral“, detalla.

En rigor, hay 22.608 empresas menos (-670 en diciembre) y 297.716 puestos de trabajo registrados perdidos (-7.116 en diciembre).

La apertura de importaciones, la presión fiscal y la imposibilidad de obtener créditos para mantenerse a flote se suma al desplome en el consumo. También el aumento constante en los servicio ha jugado un rol clave para una realidad que duele.