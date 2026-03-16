“One Battle After Another” se llevó el Oscar a “Mejor Película”

La película dirigida por Paul Thomas Anderson ganó el gran premio de la noche y otras cinco estatuillas.

La película dirigida por Paul Thomas Anderson ganó el gran premio de la noche y otras cinco estatuillas.

La película One Battle After Another, dirigida por Paul Thomas Anderson, se convirtió en una de las grandes protagonistas de los Premios Oscar 2026, al llevarse seis estatuillas; entre ellas, la de “Mejor Película”.

El film, que marca la décima producción del reconocido director, logró imponerse en distintas categorías clave y consolidó su lugar como uno de los proyectos más destacados del año en la industria cinematográfica.

🎞️ | OSCARS 2026: "One Battle After Another" gana el Oscar a Mejor Película. pic.twitter.com/w3e4kw3RbM — Alerta News 24 (@AlertaNews24) March 16, 2026

Uno de los premios más relevantes llegó en la categoría Mejor Dirección, donde Anderson fue anunciado como ganador por los actores Robert Pattinson y Zendaya.

Asimismo, la película también fue distinguida en la categoría Mejor Casting, donde se impuso frente a Hamnet, Marty Supreme, The Secret Agent y Sinners. La estatuilla fue recibida por la productora Cassandra Kulukundis.

Además, se quedó con el premio a Mejor Actor de Reparto, que quedó en manos de Sean Penn por su actuación. El actor se impuso frente a Benicio del Toro, también nominado por la misma película, Jacob Elordi por Frankenstein, Delroy Lindo por Sinners y Stellan Skarsgård por Sentimental Value.

A su vez, Anderson logró otro reconocimiento personal al ganar el premio a Mejor Guion Adaptado, el galardón resultó significativo, ya que el director lo obtuvo después de haber acumulado 14 nominaciones a lo largo de su carrera, logrando finalmente su primera estatuilla en esta categoría.

El film también se llevó el Oscar a Mejor Montaje, gracias al trabajo del editor Andy Jurgensen, cuya labor fue clave para construir el ritmo narrativo de la película.

Finalmente, la noche culminó con el premio mayor como Mejor Película, que consagró definitivamente a One Battle After Another como la gran ganadora de la ceremonia.