Alerta por tormentas en Lomas de Zamora e inmediaciones

El Servicio Meteorológico emitió un alerta amarillo por tormentas para la zona sur del Conurbano. ¿Qué se espera y cuándo?

El Servicio Meteorológico emitió un alerta amarillo por tormentas para la zona sur del Conurbano. ¿Qué se espera y cuándo?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo por tormentas para la tarde de este martes en la zona sur del Conurbano.

La advertencia rige para la zona delimitada entre Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Florencio Varela, Lanús, Lomas de Zamora, Presidente Perón y Quilmes, entre otras.

El reporte indica que el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

“Las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ocasional granizo y ráfagas que pueden superar los 70 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 25 y 50 mm, que pueden ser superados de manera puntual”, detalla.

Recomendaciones frente a un alerta amarillo

1- Evitá salir.

2- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

3- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua

4- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

5- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

6- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

El pronóstico

El SMN anuncia tormentas por la mañana, en la zona sur del Conurbano, pero se tornarán fuertes durante la tarde (momento en el cual rige el alerta) y chaparrones por la noche. La temperatura máxima anunciada es de 26 grados.

Asimismo, el miércoles se registrará el deseado descenso de la temperatura, ya que la máxima será de 25 grados, pero la mínima se ubica en 13 (siete grados menos que hoy). Cielo parcial a algo nublado, indica el organismo.