Otra baja en el gabinete de Milei: renunció el titular de ANSES Fernando Bearzi

Fernando Bearzi dejó su cargo y será reemplazado por Guillermo Arancibia; el Ejecutivo vuelve a reconfigurar su equipo

Fernando Bearzi dejó su cargo y será reemplazado por Guillermo Arancibia; el Ejecutivo vuelve a reconfigurar su equipo

El Gobierno de Javier Milei enfrenta una nueva salida en su estructura: el titular de la ANSES, Fernando Bearzi, presentó este martes su renuncia, en otro movimiento que vuelve a evidenciar la inestabilidad en el armado del gabinete nacional.

Bearzi será reemplazado por Guillermo Arancibia, quien asumirá al frente del organismo previsional en los próximos días. La salida se suma a una serie de cambios que viene registrando la administración libertaria en distintas áreas, en un contexto de reordenamiento interno y ajustes en la gestión.

Desde el Ministerio de Capital Humano indicaron que las nuevas autoridades tendrán como principal objetivo avanzar en la “digitalización de los procesos, para optimizar las gestiones, trámites y modernizar el organismo”, en línea con las reformas que impulsa el Ejecutivo.