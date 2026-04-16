Más movimientos en el Gabinete de Milei: El Gobierno designó a Bernardo Heredia como nuevo secretario de Obras Públicas

En el mismo documento, el Ejecutivo también dispuso la renuncia de Heredia a su anterior función como subsecretario de Recursos Hídricos, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas, cargo que ocupaba hasta su reciente designación.

En el mismo documento, el Ejecutivo también dispuso la renuncia de Heredia a su anterior función como subsecretario de Recursos Hídricos, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas, cargo que ocupaba hasta su reciente designación.

El Gobierno oficializó este jueves la designación de Bernardo Bartolomé Heredia como nuevo secretario de Obras Públicas, en reemplazo del ingeniero Luis Enrique Giovine, a quien se le aceptó la renuncia.

La medida fue formalizada a través del Decreto 250/2026 publicado en el Boletín Oficial, donde se establece que Heredia asumirá el cargo con carácter “ad honorem” a partir del 14 de abril de 2026, dentro del ámbito del Ministerio de Economía.

En el mismo documento, el Ejecutivo también dispuso la renuncia de Heredia a su anterior función como subsecretario de Recursos Hídricos, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas, cargo que ocupaba hasta su reciente designación.

Por último, el Gobierno aceptó la dimisión de Giovine y le agradeció “los servicios prestados en el desempeño de su cargo”, cerrando así una etapa en la conducción del área clave para la ejecución de infraestructura pública.