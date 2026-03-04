Renuncia en el Gabinete: uno por uno, los ministros que dejaron el Gobierno de Javier Milei

Desde diciembre de 2023, ocho integrantes del Gabinete original dejaron sus cargos. Internas, disputas políticas y cambios estratégicos marcaron la salida de funcionarios clave en la gestión libertaria.

Desde diciembre de 2023, ocho integrantes del Gabinete original dejaron sus cargos. Internas, disputas políticas y cambios estratégicos marcaron la salida de funcionarios clave en la gestión libertaria.

La renuncia en el Gabinete se convirtió en una constante en la gestión de Javier Milei. Desde el inicio de su mandato, el 10 de diciembre de 2023, ocho ministros del equipo original dejaron el Gobierno por renuncias, desplazamientos o reacomodamientos políticos. A continuación, un repaso por cada caso y el contexto de su salida.

Uno por uno los que fueron dejando el Gabinete de Javier Milei

Guillermo Ferraro (Infraestructura)

Fue la primera baja del Gabinete. Su salida se formalizó el 5 de marzo de 2024, luego de que el Presidente anunciara en redes sociales su apartamiento por “motivos personales”. El Ministerio de Infraestructura fue disuelto y sus funciones distribuidas en otras carteras, en medio de tensiones por la Ley Bases y acusaciones de filtraciones internas.

Nicolás Posse (Jefatura de Gabinete)

De extrema confianza presidencial, fue el jefe de Gabinete que menos duró desde la creación del cargo en 1994: apenas 169 días. Renunció el 27 de mayo de 2024 tras fuertes internas con el entorno presidencial y cuestionamientos por la gestión parlamentaria.

Guillermo Francos (Interior / Jefatura de Gabinete)

Renunció como ministro del Interior el 27 de mayo de 2024 para reemplazar a Posse como jefe de Gabinete. Permaneció en ese rol hasta el 1° de noviembre de 2025, cuando dejó el cargo en medio de disputas internas y denuncias de operaciones políticas en su contra.

Mario Russo (Salud)

Presentó su renuncia el 27 de septiembre de 2024 por motivos “estrictamente personales”. Su gestión había quedado bajo críticas por la respuesta ante la epidemia de dengue y denuncias por irregularidades administrativas.

Diana Mondino (Relaciones Exteriores)

Dejó su cargo el 31 de octubre de 2024 tras votar en la ONU contra el bloqueo a Cuba, postura que generó el enojo del Presidente y precipitó su salida en medio de diferencias en política exterior.

Patricia Bullrich (Seguridad)

Se mantuvo en funciones hasta el 2 de diciembre de 2025, cuando renunció para asumir su banca como senadora nacional por La Libertad Avanza.

Luis Petri (Defensa)

Dejó el Ministerio en diciembre de 2025 para ocupar su banca en la Cámara de Diputados, tras haber sido parte del armado político libertario.

Mariano Cúneo Libarona (Justicia)

Renunció el 4 de marzo de 2026 por motivos personales, en medio de tensiones internas y cuestionamientos por el avance de las reformas judiciales. En varias oportunidades había trascendido su intención de regresar a la actividad privada.

Actualmente, del Gabinete original solo continúan Luis Caputo en Economía y Sandra Pettovello en Capital Humano, ambos con respaldo directo del Presidente pese a las controversias que atravesaron sus áreas.