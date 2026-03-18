Desempleo en Argentina: la tasa trepó al 7,5% y alcanzó su nivel más alto desde la pandemia

El desempleo en Argentina alcanzó el 7,5% de la población económicamente activa en el cuarto trimestre de 2025, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). La cifra representa una suba de 0,9 puntos frente al trimestre anterior y de 1,1 puntos en la comparación interanual. De esta manera, el indicador marca su nivel más alto desde la pandemia y expone el avance de la precarización laboral.

En números concretos, hay más de 1.640.000 de personas desocupadas en el país. Durante el último trimestre del año, el desempleo creció en 211.900 personas. Esto ocurrió en un contexto donde más gente salió a buscar trabajo: la población activa llegó a 22,72 millones (69.300 más). Sin embargo, el empleo no acompañó esa dinámica y cayó en 142.600 personas, con un total de 21,08 millones de ocupados.

El impacto es especialmente fuerte entre los jóvenes de 14 a 29 años. En ese grupo, la desocupación subió 3 puntos en mujeres y 3,7 puntos en varones. Además, concentran más de la mitad de quienes no tienen trabajo: 23,1% son mujeres jóvenes y 27,9% varones. Otro dato relevante es el tiempo de búsqueda: casi un tercio lleva más de un año intentando conseguir empleo, mientras que uno de cada cuatro lo hace desde hace entre uno y tres meses.

A nivel sectorial, la construcción es la actividad con más desocupados (19,3%), seguida por comercio (16%), servicio doméstico (11,3%) e industria manufacturera (9,7%). En tanto, a nivel regional, las tasas más altas se registraron en los grandes centros urbanos. Los partidos del Gran Buenos Aires, Mar del Plata, Gran La Plata y Río Gallegos alcanzaron niveles cercanos al 9,5%, por encima del promedio nacional. Estas cifras reflejan con claridad el impacto de la caída de la actividad económica y el crecimiento de la informalidad.