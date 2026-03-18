Lázaro Báez fue beneficiado por la Ley de Inocencia Fiscal de Milei

El empresario de la construcción fue sobreseído de manera parcial por la Ley impulsada por el gobierno libertario.

El empresario de la construcción fue sobreseído de manera parcial por la Ley impulsada por el gobierno libertario.

El ex empresario de la construcción Lázaro Báez, vinculado a Cristina Fernández de Kirchner, fue sobreseído de manera parcial junto a otras 11 personas acusadas de evasión a través de la empresa Austral Construcciones.

La decisión fue del Tribunal Oral en lo Penal Económico N°3 a raíz de flamante Ley de Inocencia Fiscal que impulsó el gobierno del presidente Javier Milei en el Congreso.

Se archivaron investigaciones por deudas impositivas millonarias en Austral Construcciones tras la entrada en vigor de la Ley de Inocencia Fiscal. El proceso judicial contra el grupo de empresas continúa únicamente por el ejercicio fiscal del año 2012.

La Ley 27.799, de Inocencia Fiscal, eleva los montos mínimos de evasión para configurar delitos penales: evasión simple a 100 millones y agravada a 1.000 millones por tributo/año. Además, reduce plazos de prescripción a 3 años para cumplidores.