La UNLZ tiene memoria: La facultad de sociales intervino el hall de entrada con un “pañuelazo” a 50 años de la dictadura cívico militar

La Facultad de Ciencias Sociales llevó adelante una jornada de memoria con estudiantes, docentes y autoridades, en homenaje a las víctimas del terrorismo de Estado.

La Facultad de Ciencias Sociales llevó adelante una jornada de memoria con estudiantes, docentes y autoridades, en homenaje a las víctimas del terrorismo de Estado.

La Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ) se sumó a la consigna impulsada por organismos de derechos humanos y realizó una intervención de pañuelos en el marco de los 50 años del golpe de Estado de 1976. La actividad reunió a docentes, nodocentes y estudiantes en un espacio de reflexión colectiva y construcción de memoria.

Durante la jornada, la comunidad educativa participó de una intervención artística utilizando botellas y telas blancas para recrear el símbolo de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. La propuesta buscó no solo rendir homenaje a los desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar, sino también fortalecer el compromiso institucional con la defensa de los derechos humanos y la memoria histórica.

El decano de la facultad de Ciencias Sociales, Gustavo Naón, formó parte de la actividad y dirigió unas palabras a los presentes, donde destacó la importancia de sostener estos espacios dentro de la universidad pública. En ese marco, señaló que desde la institución se encuentran “trabajando en la restitución de los legajos de las y los estudiantes desaparecidos durante la última dictadura”, una iniciativa que busca reparar simbólicamente a las víctimas y reconstruir la historia académica interrumpida por el terrorismo de Estado.

La conmemoración se inscribe dentro de una serie de actividades que distintas universidades del país vienen desarrollando de cara al 24 de marzo, Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. En este contexto, desde la UNLZ remarcaron la necesidad de seguir promoviendo la participación estudiantil y el debate crítico sobre el pasado reciente, como herramientas fundamentales para consolidar la democracia.

Además, desde la Facultad adelantaron que continuarán impulsando acciones vinculadas a la memoria activa, incluyendo charlas, muestras y proyectos de investigación que permitan profundizar el conocimiento sobre lo ocurrido durante la dictadura y su impacto en la comunidad universitaria.