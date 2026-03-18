Se reestablece el servicio, tras el apagón en el AMBA

Unos 20.000 usuarios del AMBA sufrieron ayer un corte en el servicio por el temporal y si bien en muchos hogares se reestableció, más de 3.600 permanecían sin luz en Ezeiza y Almirante Brown.

Unos 20.000 usuarios del AMBA sufrieron ayer un corte en el servicio por el temporal y si bien en muchos hogares se reestableció, más de 3.600 permanecían sin luz en Ezeiza y Almirante Brown.

Más de 20.000 hogares del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se vieron afectados ayer por un apagón, consecuencia del temporal, y si bien ya se comenzó a reestablecer el servicio, miles de usuarios siguen sin luz en Almirante Brown y Ezeiza.

Conforme a la información del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), más de 17.800 usuarios de Edesur no contaban con suministro eléctrico, al tiempo que las zonas más afectadas eran Alejandro Korn, Glew, Tristán Suárez, Esteban Echeverría, Lanús Este, Florencio Varela y Presidente Perón.

Si bien en muchos casos se reestableció el servicio con el correr de las horas, más de 3.600 hogares permanecían sin servicio hoy en Almirante Brown y Ezeiza, los distritos más afectados junto con Berazategui..

Por su parte, Edenor informó que 5.196 clientes sufrieron ayer un corte en el servicio debido al temporal que causó destrozos en Capital Federal y algunas regiones.