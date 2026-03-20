Ataque a tiros de motochorros en Monte Grande

Un motociclista fue abordado, a los tiros, por motochorros en Monte Grande. "No tengo nada", les gritó mientras intentaba resguardar su vida.

Un motociclista fue abordado, a los tiros, por motochorros en Monte Grande. "No tengo nada", les gritó mientras intentaba resguardar su vida.

Un motociclista fue abordado por cuatro motochorros en Pueyrredón al 100 de la localidad de Monte Grande. Las cámaras de seguridad captaron el dramático momento en el cual la víctima les grita “no tengo nada” ante el ataque a tiros.

Los violentos delincuentes divisaron a la víctima, un motociclista que circulaba por Monte Grande durante la tarde del 18 de marzo pasado.

Ellos, en dos motos, van adelante y dan inicio a la caza. Los que viajaban atrás se bajan y lo increpan, a tiros. La víctima cae del rodado y sale corriendo, pero ante el ataque a tiros intenta resguardar su vida y les grita: “No tengo nada”.

En las 17.40 cuando este violento robo tuvo lugar, en la zona sur del Conurbano, y fue captado por las cámaras de seguridad. La desesperación del joven, que salvó su vida de milagro, conmueve.