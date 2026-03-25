Se prendió fuego un local de comidas en Monte Grande: arrasó con todo

Los Bomberos Voluntarios de Esteban Echeverría acudieron por un llamado a un local gastronómico de Monte Grande. Las pérdidas son totales.

Los Bomberos Voluntarios de Esteban Echeverría acudieron por un llamado a un local gastronómico de Monte Grande. Las pérdidas son totales.

Las imágenes son impactantes y dan cuenta del daño que sufrió un local de comidas ubicado en Monte Grande por un incendio, que se registró en las últimas horas. Las pérdidas son totales.

“Nos desplazamos por incendio de comercio a Córdoba 411 de Monte Grande”, informaron los Bomberos Voluntarios de Esteban Echeverría.

El fuego afectó el local de comidas “La Rosa”, ubicado frente una plaza y a metros de una escuela especial. Las pérdidas son absolutas. Las imágenes dan cuenta de la gravedad del siniestro.

No se informaron sobre víctimas fatales, heridos o personas afectadas por el humo. Los bomberos trabajaron en el predio para sofocar las llamas y realizaron, a posteriori, las tareas de enfriamiento para evitar que algún foco recobre fuerza.