Lomas de Zamora: detienen a un comisario por la fuga de una de las estafadoras que llevaron al suicidio a una peluquera

La investigación por la estafa que terminó en la muerte de Merlín Díaz, una vecina de Ingeniero Budge, sumó un capítulo de complicidad policial que genera indignación en el distrito. La justicia ordenó la detención del comisario Leonardo Ponte Winsto, bajo la sospecha de haber facilitado la huida de María Silvia Mitrovich, una de las mujeres gitanas acusadas del millonario engaño.

Según las pruebas recolectadas, Winsto habría filtrado información clave sobre un operativo, permitiendo que la sospechosa escapara antes de que los efectivos llegaran al lugar donde se ocultaba. El oficial, que también cumplía funciones en una planta verificadora de Ituzaingó, fue arrestado en su domicilio y ahora enfrenta cargos por encubrimiento agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

El drama que conmociona a Lomas de Zamora comenzó el pasado 15 de enero. Las estafadoras captaron a Díaz en su peluquería y la convencieron de que era víctima de un “trabajo malicioso”. Bajo la promesa de realizar una “limpieza espiritual” de sus ahorros para “purificarlos”, la mujer entregó 14 millones de pesos. Al notar que el dinero no sería devuelto y que había perdido el esfuerzo de toda su vida, la víctima tomó la drástica decisión de quitarse la vida.

Actualmente, los investigadores continúan con las tareas de búsqueda para dar con el paradero de las prófugas, mientras se analiza el contenido de los teléfonos celulares secuestrados al comisario detenido para determinar el alcance de su colaboración con la banda.