La Justicia le negó a “Chiqui” Tapia viajar al exterior en plena causa por aportes

El presidente de la AFA no podrá ausentarse durante 60 días, en un contexto clave previo al Mundial 2026. El juez consideró insuficientes los argumentos presentados por el dirigente.

El presidente de la AFA no podrá ausentarse durante 60 días, en un contexto clave previo al Mundial 2026. El juez consideró insuficientes los argumentos presentados por el dirigente.

El juez en lo penal económico Diego Amarante le negó este miércoles al presidente de la AFA, Claudio Tapia, la salida del país en el marco de la causa que investiga a la entidad por retención indebida de aportes. La decisión impacta de lleno en la agenda internacional del dirigente a menos de tres meses del inicio del Mundial 2026.

Tapia había solicitado autorización para ausentarse durante 60 días, cuando restan 78 días para el comienzo de la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México. Sin embargo, el magistrado rechazó el pedido al considerar que no se cumplían los requisitos necesarios para flexibilizar la medida judicial vigente.

En la resolución, el juez sostuvo que “la imprecisión de los motivos alegados, sumada a la falta de actualidad de la documentación y los antecedentes de conducta reseñados, impiden realizar el examen de proporcionalidad necesario”. De esta manera, entendió que no existen fundamentos sólidos que justifiquen el viaje al exterior del titular de la AFA.

Además, Amarante aclaró que si bien en otros casos se otorgaron permisos similares, cada situación debe analizarse de manera individual. En este expediente, concluyó, no se verifica la consistencia suficiente para hacer lugar a lo solicitado por Tapia, quien deberá permanecer en el país mientras avanza la investigación judicial.