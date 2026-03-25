incendio y explosiones en un depósito de garrafas de Mariano Acosta

Durante la madrugada se empezaron a escuchar las explosiones en el depósito de garrafas. Hay al menos cuatro heridos.

Durante la madrugada se empezaron a escuchar las explosiones en el depósito de garrafas. Hay al menos cuatro heridos.

Un depósito de garrafas se prendió fuego en la localidad de Mariano Acosta, en el partido de Merlo, y hay un gran operativo de Bomberos. Se escucharon varias explosiones y las garrafas volaron para todos lados. Hay heridos.

El incendio se originó en un depósito ubicado sobre la calle Constituyentes, entre Bustillo y Colombres, de Mariano Acosta.

Al menos 10 dotaciones de bomberos se encontraban esta mañana trabajando, pero el operativo era complicado debido a que las garrafas explotaban y volaban cerca de 200 metros a la redonda.

“Nos estábamos levantando y se empezaron a escuchar las explosiones, puse a resguardo a mis hijos y vine a cuidar la casa por temor a un incendio”, comentó una de las vecinas, quien reside a una cuadra del depósito siniestrado.

El reporte de heridos indica que al menos tres empleados debieron ser trasladados al hospital luego de resultar con lesiones, sumado a un adolescente que pasaba por la zona y un proyectil de garrafa le impactó en la cabeza.

De acuerdo a las fuentes, uno de los trabajadores contó que al conectar pava eléctrica, hubo contacto con el gas de una garrafa que estaba perdiendo y explotó en su rostro, provocándole quemaduras de segundo y tercer grado en cuello y manos.

Alejandro Gutiérrez, bombero que trabajó en la zona, precisó que el fuego ya estaba completamente apagado, minutos antes de las 10, mientras que se realizaban las tareas de enfriamiento para evitar un nuevo siniestro. Confirmó el “colapso de algunos muros perimetrales”.

El dueño, Adrián Oscar Benítez, precisó a la Policía que compra y revende tubos de gas. No estaría habilitado como depósito. Interviene en la causa la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 de Morón.