Incendio en una fábrica de Francisco Álvarez: Evacúan la zona y trabajan 25 dotaciones de bomberos

Una densa columna de humo negro cubre el cielo en Francisco Álvarez tras el incendio de una fábrica. Hay un amplio operativo y evacuaciones preventivas en varias cuadras a la redonda.

Una densa columna de humo negro cubre el cielo en Francisco Álvarez tras el incendio de una fábrica. Hay un amplio operativo y evacuaciones preventivas en varias cuadras a la redonda.

Un incendio en una fábrica de Francisco Álvarez generó este jueves una situación de máxima alerta, con una columna de humo negro visible a varios kilómetros y un importante despliegue de emergencia en la zona. El siniestro se desarrolla en el cruce de Avenida General San Martín y Chilecito, donde trabajan al menos 25 dotaciones de bomberos para contener las llamas.

Ante la magnitud del fuego, las autoridades dispusieron la evacuación preventiva de un perímetro de cuatro cuadras alrededor de la planta, identificada como Fademac. Personal de Defensa Civil intervino en el operativo y retiró a vecinos ante el riesgo de explosiones, ya que existirían caños bajo el asfalto que podrían verse afectados por las altas temperaturas.

El incendio produce una intensa humareda tóxica que se expandió rápidamente por efecto del viento, cubriendo gran parte del cielo y generando complicaciones para los habitantes cercanos. Además, durante el avance del fuego se registraron detonaciones dentro del depósito, lo que incrementó la preocupación y reforzó el operativo de seguridad en la zona.

Si bien una de las hipótesis iniciales apunta a que el fuego pudo haberse originado por la chispa de un soldador, las autoridades aún no confirmaron las causas del siniestro. En paralelo, equipos de emergencia continúan trabajando para controlar las llamas mientras se mantiene el corte del perímetro y la asistencia a los vecinos afectados.