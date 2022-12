Bomberos repudian las declaraciones del viceministro de Ambiente

Los Bomberos Voluntarios movilizan este viernes en repudio a las declaraciones del viceministro de Ambiente, Sergio Federovisky, quien en las últimas horas pidió disculpas sobre sus dichos en torno a la capacitación de los voluntarios.

“Quiero expresar mis disculpas a los bomberos voluntarios ante declaraciones poco claras de mi parte. No pretendí ofender ni menoscabar su accionar, siempre abnegado. Sólo quise destacar que su acción, cuando se trata de incendios de vegetación, en ciertas ocasiones y lugares sería más eficaz si tuviese, como sí tiene en determinadas provincias, formación y capacitación específica. Si fui confuso u ofensivo no fue mi intención y me disculpo”, indicó el funcionario.

Los bomberos, que ayer hicieron sonar las sirenas para repudiar sus declaraciones en torno a la falta de capacitación, movilizan este viernes en Callao y San Juan, Capital Federal. “Siempre nos mostraremos en defensa de nuestro sistema y los bomberos y bomberas que lo componen, personas idóneas, capacitadas y eficientes en su labor”, advierten los Bomberos de Lomas de Zamora.

El Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina declaró “persona no grada” al funcionario y pidió que el ministro Juan Cabandié se exprese al respecto, además de repudiar las declaraciones.