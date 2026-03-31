Se mantienen las elevadas temperaturas en el cierre de marzo y el arranque de abril

El pronóstico del Servicio Meteorológico para este martes, último día de marzo, y los primeros de abril.

El pronóstico del Servicio Meteorológico para este martes, último día de marzo, y los primeros de abril.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la temperatura se mantendrá en los 29 grados durante los próximos días, es decir el cierre de marzo y el comienzo de abril, pese a que la estación protagonista sea otoño.

Este martes, que es el último día de marzo, se presenta con neblinas por la mañana y cielo parcialmente nublado por la tarde. La temperatura se moverá entre los 21 y los 29 grados en la zona sur del Conurbano.

Chaparrones y tormentas aisladas, es la previsión para el miércoles 1 de abril, cuando la marca térmica se mantiene en 29.

El jueves 2 de abril, Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas, comienza inestable -con chaparrones- pero mejora. Será el inicio del fin de semana extra largo de abril, ya que el 2 de abril se suma a Semana Santa.

El último día caluroso de la saga sería el viernes, cuando se repite la máxima de 29 grados, pero el cielo se mostrará parcialmente nublado y dará paso a un sábado con 24 de máxima y cielo mayormente nublado en el Conurbano.