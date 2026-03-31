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Se mantienen las elevadas temperaturas en el cierre de marzo y el arranque de abril

El pronóstico del Servicio Meteorológico para este martes, último día de marzo, y los primeros de abril.
Clima neblinas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la temperatura se mantendrá en los 29 grados durante los próximos días, es decir el cierre de marzo y el comienzo de abril, pese a que la estación protagonista sea otoño.

Este martes, que es el último día de marzo, se presenta con neblinas por la mañana y cielo parcialmente nublado por la tarde. La temperatura se moverá entre los 21 y los 29 grados en la zona sur del Conurbano.

Chaparrones y tormentas aisladas, es la previsión para el miércoles 1 de abril, cuando la marca térmica se mantiene en 29.

El jueves 2 de abril, Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas, comienza inestable -con chaparrones- pero mejora. Será el inicio del fin de semana extra largo de abril, ya que el 2 de abril se suma a Semana Santa.

El último día caluroso de la saga sería el viernes, cuando se repite la máxima de 29 grados, pero el cielo se mostrará parcialmente nublado y dará paso a un sábado con 24 de máxima y cielo mayormente nublado en el Conurbano.

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