Talleres festejó fuera de casa

Talleres venció por 1 a 0 a Argentino de Merlo, con gol de Mateo Muñoz, y escala posiciones en la tabla.

Talleres venció por 1 a 0 a Argentino de Merlo, con gol de Mateo Muñoz, y escala posiciones en la tabla.

Talleres venció por la mínima a Argentino de Merlo por la Fecha 8 de la competencia de la Primera B. Fue 1 a 0Mateo Muñoz marcó el tanto de la victoria en el Estadio J. C. Brieva.

Mauro Casoli; Mateo Del Pino, Matías Bazzi, Maximiliano Rodríguez, Pablo Cortizo; Nicolás Malvacio, Matías Samaniego (Santino Maldonado), Juan Pablo Arango (Federico Versaci), Leonel Barrios (Mateo Muñoz); Fernando Enrique (Sebastián Gallardo), Eugenio Olivera (Ignacio Colombini).

Cortizo y Barrios vieron la amarilla en la primera parte, pareja en el campo de juego; mientras que en el complemento se sumaron Arango, Del Pino y Muñoz, encargado de sentenciar el 1 a 0 a los 39.

Talleres le ganó al escolta y se metió en el quinto puesto de la tabla: acumula 14 puntos, producto de cuatro victorias, dos empates y una derrota.