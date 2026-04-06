¿Cuáles son los días de promoción (en abril) de Cuenta DNI?

La organización es fundamental para intentar llegar a fin de mes, una hazaña que no muchas familias logran. Un aliado para hacer las compras es, sin dudas, Cuenta DNI, que propone reintegros semanales en distintos rubros.
Desde el Banco Provincia informarpn que sigue vigente de lunes a viernes el descuento en comercios barrio, que incluye carnicerías, granjas, pescaderías.
Un tip de ahorro muy importante: la promo en comercios de barrio es acumulable con la de librerías, los lunes y martes, y la de farmacias y perfumerías, los miércoles y jueves y la de supermercados (no cadenas) los martes y miércoles.
También continúan los beneficios en comercios de gastronomía, supermercados, universidades, ferias y mercados bonaerenses.
Como novedad, se incorpora Le Park Entretenimientos como marca destacada, con descuentos todos los días, lo que amplía las oportunidades para aprovechar los beneficios.
Promociones y topes
- Comercios de cercanía (incluye carnicerías): 20% de descuento ahora de lunes a viernes. Tope de $5.000 por semana, que se alcanza con $25.000 en consumos.
- Marcas destacadas: 30% de ahorro todos los días, con tope de reintegro de $15.000 por mes por marca y por persona. Incluye comercios adheridos de: Havanna, La Fonte de Oro, Le Park, Lucciano´s y Grido.
- FULL YPF: 25% de ahorro todos los sábados y domingos en locales de Full YPF adheridos, con tope de reintegro de $8.000 por semana. La promo no aplica para la compra de combustibles.
- Gastronomía: 25% de ahorro sábados y domingos con un tope de reintegro de $8.000 por semana y por persona.
- Supermercados: hay descuentos en diversas cadenas de supermercados de toda la Provincia, durante los siete días de la semana. Las personas que cobran jubilaciones o pensiones a través de Banco Provincia acceden a un 5% de descuento adicional.
- Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con tope de $6.000 por semana.
- Universidades: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses, con tope de $6.000 por semana.
- Librerías: 10% de descuento los lunes y martes, en librerías adheridas de toda la provincia. Sin tope de reintegro.
- Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, en comercios adheridos. Sin tope de reintegro.