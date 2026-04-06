¿Cuáles son los días de promoción (en abril) de Cuenta DNI?

Continúa el descuento de Cuenta DNI en comercios de cercanía de lunes a viernes, acumulable con las promociones en farmacias, perfumerías, librerías y supermercados.

Continúa el descuento de Cuenta DNI en comercios de cercanía de lunes a viernes, acumulable con las promociones en farmacias, perfumerías, librerías y supermercados.

La organización es fundamental para intentar llegar a fin de mes, una hazaña que no muchas familias logran. Un aliado para hacer las compras es, sin dudas, Cuenta DNI, que propone reintegros semanales en distintos rubros.

Desde el Banco Provincia informarpn que sigue vigente de lunes a viernes el descuento en comercios barrio, que incluye carnicerías, granjas, pescaderías.

Un tip de ahorro muy importante: la promo en comercios de barrio es acumulable con la de librerías, los lunes y martes, y la de farmacias y perfumerías, los miércoles y jueves y la de supermercados (no cadenas) los martes y miércoles.

También continúan los beneficios en comercios de gastronomía, supermercados, universidades, ferias y mercados bonaerenses.

Como novedad, se incorpora Le Park Entretenimientos como marca destacada, con descuentos todos los días, lo que amplía las oportunidades para aprovechar los beneficios.

Promociones y topes