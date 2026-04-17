Amenaza de masacre escolar en Almirante Brown

La inscripción, que alerta sobre una masacre escolar, estaba en un baño de la escuela Nº 58 de San Francisco Solano.

La inscripción, que alerta sobre una masacre escolar, estaba en un baño de la escuela Nº 58 de San Francisco Solano.

Una amenaza de masacre escolar se registró en la Escuela N° 58 de San Francisco Solano, en Almirante Brown, y encendió las alarmas.

Las autoridades advirtieron una inscripción en los azulejos del baño de varones que hacía referencia a un presunto “tiroteo escolar” con fecha consignada: sería hoy.

En ese marco, se concretó un allanamiento en la vivienda del alumno señalado y de acuerdo a las fuentes, no se encontraron armas de fuego.

Vale mencionar que en el distrito se detectaron pintadas de características similares en al menos otros dos establecimientos educativos, situación que derivará en nuevos allanamientos.