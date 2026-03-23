Trump propone un alto al fuego: conversaciones con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la suspensión temporal de las acciones militares contra infraestructura energética de Irán. ¿Qué pasa con el petróleo?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la suspensión temporal de las acciones militares contra infraestructura energética de Irán. ¿Qué pasa con el petróleo?

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció a través de su red social Truth Social la suspensión temporal de las acciones militares contra infraestructura energética de Irán.

A través de su plataforma Truth Social, el mandatario estadounidense confirmó que las conversaciones continuarán a lo largo de la semana con el objetivo de alcanzar una resolución completa del conflicto.

“He ordenado al Departamento de Guerra que posponga cualquier acción militar contra las centrales eléctricas y la infraestructura energética iraníes durante un período de cinco días, sujeto al éxito de las reuniones y conversaciones en curso”, detalló el jefe de la Casa Blanca en un comunicado.

Trump describió los intercambios como “profundos, detallados y constructivos”, marcando un giro diplomático tras semanas de bombardeos e incertidumbre sobre la estabilidad en Medio Oriente.

Acto seguido, el precio del petróleo Brent se desplomó y cayó por debajo de los US$100 por barril tras haber llegado a US$114 en la noche del domingo.