Trump propone un alto al fuego: conversaciones con Irán

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció a través de su red social Truth Social la suspensión temporal de las acciones militares contra infraestructura energética de Irán.
A través de su plataforma Truth Social, el mandatario estadounidense confirmó que las conversaciones continuarán a lo largo de la semana con el objetivo de alcanzar una resolución completa del conflicto.
“He ordenado al Departamento de Guerra que posponga cualquier acción militar contra las centrales eléctricas y la infraestructura energética iraníes durante un período de cinco días, sujeto al éxito de las reuniones y conversaciones en curso”, detalló el jefe de la Casa Blanca en un comunicado.
Trump describió los intercambios como “profundos, detallados y constructivos”, marcando un giro diplomático tras semanas de bombardeos e incertidumbre sobre la estabilidad en Medio Oriente.
Acto seguido, el precio del petróleo Brent se desplomó y cayó por debajo de los US$100 por barril tras haber llegado a US$114 en la noche del domingo.