Caso Adorni: Una escribana clave declarará mañana por una propiedad que no esta declarada

La declaración de la profesional se enfocará en las escrituras de dos inmuebles que no figuran en la declaración jurada del funcionario: un departamento en el barrio porteño de Caballito y una casa ubicada en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.

La declaración de la profesional se enfocará en las escrituras de dos inmuebles que no figuran en la declaración jurada del funcionario: un departamento en el barrio porteño de Caballito y una casa ubicada en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.

La escribana Adriana Mónica Nechevenko de Schuster se presentará este miércoles ante el fiscal Gerardo Pollicita en una causa que investiga al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito. Su testimonio es considerado central para esclarecer las operaciones inmobiliarias bajo sospecha.

La declaración de la profesional se enfocará en las escrituras de dos inmuebles que no figuran en la declaración jurada del funcionario: un departamento en el barrio porteño de Caballito y una casa ubicada en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz. Ambos bienes fueron certificados por la escribana, lo que la ubica en una posición clave dentro del expediente.

Uno de los ejes de la investigación judicial apunta a la diferencia entre el valor declarado en la escritura del departamento de Caballito y su cotización real de mercado. A su vez, la fiscalía analiza al menos siete visitas de Nechevenko a la Casa Rosada entre julio de 2024 y enero de 2026, en un contexto que ahora es objeto de análisis.

Según trascendió, la escribana intervino directamente en las operaciones inmobiliarias del funcionario, lo que podría aportar información relevante sobre los valores reales de las propiedades. Como antecedente, hace 12 años fue testigo en una causa vinculada al tráfico de efedrina, tras haber certificado firmas para empresas que operaban como fachada de una organización narcocriminal.