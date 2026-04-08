Documental Papa Francisco: el Vaticano presenta “La Argentina de Francisco” sobre la vida de Bergoglio

La obra fue filmada durante 2024 y busca reconstruir el recorrido personal y espiritual del pontífice antes de su llegada al Vaticano.

La obra fue filmada durante 2024 y busca reconstruir el recorrido personal y espiritual del pontífice antes de su llegada al Vaticano.

A días del primer aniversario de la muerte de Francisco Bergoglio, el Vaticano anunció el estreno de un documental Papa Francisco que repasará la vida de Jorge Mario Bergoglio bajo el lema “La Argentina de Francisco”, con eje en sus años en Buenos Aires.

El documental Papa Francisco fue producido por Telepace en conjunto con medios del Vaticano y será presentado oficialmente el 8 de abril en Asti, ciudad de origen de su familia. La obra fue filmada durante 2024 y busca reconstruir el recorrido personal y espiritual del pontífice antes de su llegada al Vaticano.

La producción pone el foco en momentos clave de su vida, como la recordada confesión en la Basílica de San José de Flores, donde definió su vocación sacerdotal. También aborda su costado más popular, como su vínculo con el fútbol y su pasión por San Lorenzo de Almagro, rasgo que lo acercó a millones de fieles en todo el mundo.

Además, el documental explora aspectos menos conocidos de Bergoglio, como su etapa como profesor de Literatura, donde exalumnos lo recuerdan como un formador clave en lo humano. De este modo, la obra busca reconstruir no solo su camino religioso, sino también su identidad profundamente ligada a los barrios porteños.