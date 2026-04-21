Homenaje a Francisco en Lomas de Zamora y misa en Avellaneda

Los eventos que se realizan en la zona sur del Conurbano para recordar al Papa Francisco y su legado, a un año de su muerte.

Los eventos que se realizan en la zona sur del Conurbano para recordar al Papa Francisco y su legado, a un año de su muerte.

Se cumple este martes un año de la muerte del Papa Francisco, el primer sumo pontífice argentino, y hay distintos eventos en la zona sur del Conurbano para homenajearlo y recordar su legado.

Se realizará en Lomas de Zamora encuentro conmemorativo denominado “Francisco: el pueblo y la construcción de un proyecto común”. La actividad tendrá lugar este martes a las 17.30, en la sede del Centro Juventud Unida de Fiorito, en Filardi y Canadá.

El homenaje se propone como un espacio de análisis sobre la dimensión histórica y el pensamiento social de Jorge Bergoglio, haciendo eje en conceptos como la solidaridad, la justicia social y la prioridad del bien común.

“Francisco nos enseñó que en una comunidad, la unidad es superior al conflicto, y nos legó conceptos extraordinarios, entre ellos, el de la Casa Común”, remarcó el intendente Federico Otermín en el primer aniversario de su fallecimiento.

En ese sentido, sostuvo: “No debemos tener miedo a las diferencias, sino a la falta de diálogo que impide caminar juntos, por eso en tiempos de discursos de odio e individualismo, volver a su palabra es una invitación a recuperar la esperanza y a cuidar lo nuestro”.

Asimismo, el Municipio de Avellaneda convoca a la comunidad a una misa. “En el 1er aniversario de la partida del Papa Francisco, nos reunimos en comunidad para hacer memoria de su vida y su legado, que trascendió fronteras y toco tantos aspectos de nuestra sociedad”, llama la Comuna.

La cita será este martes, a las 18.45, en San Martin 713 de Avellaneda Centro, en la Catedral Nuestra Señora de Asunción.

En tanto, la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) realizará una misa en la Basílica de Luján, a las 17, presidida por el monseñor Marcelo Colombo, bajo el lema de “memoria agradecida” y “compromiso misionero”.

Asimismo, estarán presentes la totalidad del episcopado argentino y los miembros de la Comisión Ejecutiva de la CEA: el cardenal Ángel Rossi (vicepresidente I), el monseñor César Fernández (vicepresidente II) y el monseñor Raúl Pizarro (secretario general).

“Queridos hermanos y hermanas, con profundo pesar debo anunciar el fallecimiento de nuestro Santo Padre Francisco”, anunciaba un comunicado del Vaticano el 21 de abril del año pasado y se daba comienzo a un sinfín de homenajes alrededor del mundo. Su despedida fue multitudinaria.

Jorge Mario Bergoglio nació en Buenos Aires el 17 de diciembre de 1936, dejó una profunda huella en la Iglesia Católica desde su elección como Papa en 2013, era conocido por su carisma, humildad y cercanía a quienes más lo necesitan, Francisco trabajó por la paz, la justicia social y el cuidado del medio ambiente.