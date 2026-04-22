Villarruel justificó el faltazo en Luján: “Estaba lo peor de la casta”

Victoria Villarruel no participó de la misa que se realizó en la Basílica de Luján, a la que sí asistieron miembros del Gabinete como Manuel Adorni.

Victoria Villarruel no participó de la misa que se realizó en la Basílica de Luján, a la que sí asistieron miembros del Gabinete como Manuel Adorni.

Tras bajarse de la misa en la Basílica de Luján en homenaje por el primer aniversario de la muerte del Papa Francisco, Victoria Villarruel (presidenta en funciones por el viaje de Javier Milei) aseguró que “estaba lo peor de la casta”.

Villarruel acudió a la Basílica María Auxiliadora y San Carlos del barrio porteño de Almagro, donde Jorge Bergoglio fue bautizado, y explicó que decidió ausentarse de la ceremonia oficial porque allí se juntó “lo peor de la casta política”.

Hoy se cumple un año del fallecimiento del Papa Francisco, el primer sumo pontífice argentino y americano de la historia.



Llevó la voz de la Argentina al mundo, recordándonos la importancia de la Fe, la dignidad humana y el compromiso con quienes más sufren.



Para los católicos,… pic.twitter.com/cf7jqepCQI — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) April 21, 2026

Además, la presidenta de la Cámara de Senadores denunció una “politización” de la misa de Luján.

En la foto de Luján estuvieron en primera fila el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien enfrenta acusaciones de corrupción, y también el ministro de Interior, Diego Santilli, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, entre otros.

Algunas filas más atrás estuvieron el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, el senador Eduardo “Wado” de Pedro, y los intendentes Federico Otermín (Lomas de Zamora), Gustavo Menéndez (Merlo) y Mariel Fernández (Moreno), entre otros.