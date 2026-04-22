Kicillof participó de actos en homenaje al Papa Francisco

Al cumplirse un año del fallecimiento del Papa argentino, el Gobernador descubrió un mural y asistió a una misa federal en la Basílica Nuestra Señora de Luján.

Al cumplirse un año del fallecimiento del Papa argentino, el Gobernador descubrió un mural y asistió a una misa federal en la Basílica Nuestra Señora de Luján.

El gobernador Axel Kicillof participó de actividades en homenaje al Papa Francisco, al cumplirse el primer aniversario de su fallecimiento. Descubrió un mosaico en el Centro Cultural y Turístico Municipal “Ana de Matos” y asistió a la misa federal que se celebró en la Basílica Nuestra Señora de Luján.

“A un año del fallecimiento de Francisco, no alcanza con recordarlo en un homenaje, es necesario también contribuir con su obra poniendo en práctica sus ideales”, aseguró, al tiempo que planteó: “En tiempos en los que hay fuerzas mundiales que la consideran como una aberración, nosotros recordamos su enseñanza más profunda: no hay libertad sin justicia social”.

Asimismo, sostuvo que “en Francisco está la cultura del encuentro, que hoy se contrapone directamente con la cultura de la cancelación que vemos expresada en agresiones, odio, insultos y en la persecución al que no piensa igual”.

“Cuando me tocó visitarlo en el Vaticano, fui testigo de su inmensa humanidad: para recordarlo de verdad, tenemos que preguntarnos todos los días qué más podemos hacer para contribuir a la paz”, concluyó el Gobernador.

La jornada

La obra artística inaugurada en honor al Sumo Pontífice posee dimensiones de 1,60 por 1,95 metros y fue realizada por Paula Soto y Gonzalo López Lluch, creadores del colectivo “Mosaico Nacional”.

En el mismo espacio cultural, recorrió una muestra fotográfica de Enrique Cangas que retrata el camino de Jorge Bergoglio como Arzobispo de Buenos Aires y como Papa, junto a la jefa de Asesores, Cristina Álvarez Rodríguez; el director provincial de Cultos, Juan Torreiro; el intendente local, Leonardo Boto; y el Arzobispo de la Arquidiócesis Mercedes-Luján, Jorge Eduardo Scheinig.

Posteriormente, Kicillof se dirigió hacia la Basílica Nuestra Señora de Luján para formar parte de una ceremonia religiosa federal que fue presidida por el Arzobispo Marcelo Colombo, quien se desempeña como presidente de la Conferencia Episcopal Argentina.

Este acto, enmarcado en la 128° Asamblea Plenaria de obispos de la Argentina, contó con la presencia de autoridades eclesiásticas; funcionarios nacionales y provinciales, dirigentes políticos, sociales y sindicales; y representantes diplomáticos de otros países.