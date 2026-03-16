Paro en las universidades: advierten que el aumento debería ser superior al 50%

FEDUN y FATUN convocaron a un paro para este lunes en reclamo de una recomposición de los salarios de los trabajadores de las universidades.

FEDUN y FATUN convocaron a un paro para este lunes en reclamo de una recomposición de los salarios de los trabajadores de las universidades.

La Federación de Docentes de Universidades (FEDUN) y la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) realizan este lunes un paro en todas las universidades públicas en reclamo de paritarias.

“Luego de 16 meses de caída consecutiva, necesitamos un aumento del 55,4% para que nuestros salarios se recompongan”, advierte el gremio que representa a los docentes, mientras que la medida de fuerza se enmarca en un plan de lucha anunciado por nodocentes.

La FATUN acordó un plan de lucha “en defensa de la universidad pública y salarios dignos en paritarias libres”. Había anunciado medidas de fuerza para el 16 (hoy) y 31 de marzo, el 8, 17 y 23 de abril. El estado de alerta y movilización se extiende al Congreso de FATUN, que se realizará el 28 y 29 de abril del corriente en el Hotel “17 de Octubre” de Villa Giardino, provincia de Córdoba.

Vale recordar que la Justicia respondió en diciembre del año pasado a la cautelar presentada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) por la no aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. Esto impacta de lleno en los salarios, cuyos aumentos irrisorios se otorgan de forma unilateral.