Paran hoy las universidades públicas por falta de presupuesto y bajos salarios

Este martes se realiza el segundo paro del plan de lucha definido por los gremios en reclamo de salarios y presupuesto en las universidades.

Este martes se realiza el segundo paro del plan de lucha definido por los gremios en reclamo de salarios y presupuesto en las universidades.

La Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) y la Federación de Docentes de Universidades (FEDUN) realizan este 31 de marzo un paro, el segundo de un plan de lucha anunciado semanas atrás en reclamo de presupuesto y paritarias.

Los gremios advierten que el aumento en universidades debería ser de más del 50% y reclaman salarios dignos en paritarias libres.

El plan de acción tiene como objetivo reclamar por la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario, que fue aprobada y ratificada por el Congreso pero el Gobierno se niega a aplicar. Los paros serán el 31 de marzo (hubo otro el 16), el 8, 17 y 23 de abril.

En los últimas días, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) reiteró la “profunda preocupación” por la situación que atraviesa el sistema universitario público.

En un contexto de restricción presupuestaria, deterioro salarial y creciente incertidumbre para el desarrollo de las funciones sustantivas de las instituciones, declaró la “emergencia salarial y presupuestaria del sistema universitario y científico nacional”.