Caso Adorni: La escribana negó préstamos y explicó la operación ante la Justicia

“Se trató de una hipoteca por saldo de precio, donde se entrega un monto inicial y el resto se paga en un plazo de un año, según lo acordado entre las partes”, explicó la escribana.

“Se trató de una hipoteca por saldo de precio, donde se entrega un monto inicial y el resto se paga en un plazo de un año, según lo acordado entre las partes”, explicó la escribana.

La escribana del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, negó que haya existido un préstamo de dinero en la operación inmobiliaria cuestionada y aseguró que se trató de una hipoteca por saldo de precio, una modalidad habitual en este tipo de transacciones.

La aclaración sobre la hipoteca inmueble de Manuel Adorni fue realizada por Adriana Nechevenko durante una entrevista en el streaming de Infobae, donde desmintió que “dos personas le prestaron plata” al funcionario y sostuvo que fue el propio Adorni quien presentó a las vendedoras de las propiedades involucradas.

“Se trató de una hipoteca por saldo de precio, donde se entrega un monto inicial y el resto se paga en un plazo de un año, según lo acordado entre las partes”, explicó la escribana. En esa línea, detalló que el mecanismo implica que el comprador abona una parte del valor del inmueble y deja pendiente el saldo restante, que se cancela en el tiempo estipulado.

Nechevenko remarcó además que en la operación “nunca hubo cuota”, aunque sí existía un plazo de pago fijado en un año, y aseguró que el acuerdo se realizó “sin interés”. También señaló que las condiciones podían modificarse entre las partes, incluyendo eventuales prórrogas o cambios en los términos originales.