Cierre del Jardín Rayito de Sol: Familias de Rafael Calzada denuncian falta de aviso y exigen soluciones urgentes

Padres y docentes advierten que el cierre del Jardín Rayito de Sol dejaría a más de 100 familias sin respuesta en apenas 10 días. Denuncian irregularidades en la comunicación y reclaman intervención de las autoridades.

Padres y docentes advierten que el cierre del Jardín Rayito de Sol dejaría a más de 100 familias sin respuesta en apenas 10 días. Denuncian irregularidades en la comunicación y reclaman intervención de las autoridades.

El cierre del Jardín Rayito de Sol generó fuerte preocupación entre las familias de la localidad de Rafael Calzada, partido de Almirante Brown, que aseguran haber sido notificadas de manera informal y sin instancias previas de diálogo. Según relataron, el pasado 10 de abril dos inspectoras se presentaron en la puerta de la institución y comunicaron que el establecimiento cerraría en menos de un mes, situación que luego se acortó a solo 10 días.

De acuerdo al testimonio de los padres, recién en una reunión formal posterior se ratificó la decisión, aunque sin mayores precisiones. Allí se les informó que existirían listas de otros jardines para reubicar a los niños, pero las familias cuestionaron la falta de planificación y señalaron que muchos de esos establecimientos ya habían rechazado vacantes.

El impacto del cierre del Jardín Rayito de Sol no solo alcanza a los alumnos, de entre 3 y 5 años, sino también a los trabajadores. Más de 15 docentes quedarían sin empleo en un plazo inmediato, lo que agrava el conflicto. Además, los padres remarcaron las dificultades que implica para los niños adaptarse en tan poco tiempo a un nuevo entorno educativo.

Ante este escenario, las familias iniciaron un reclamo público para evitar el cierre del jardín y exigir respuestas a las autoridades educativas. “No sabemos qué va a pasar la semana que viene con la educación de nuestros hijos”, señalaron, y pidieron acompañamiento de la comunidad para visibilizar el conflicto y encontrar una solución.