Se viene la Expo Producción y Empleo en Lomas de Zamora

El Municipio de Lomas de Zamora convoca a la comunidad que se encuentre buscando trabajo a que se acerque a la Expo Producción y Empleo en la Plaza Libertad. Será el sábado, a partir de las 16.
“¿Estás buscando trabajo o querés mejorar tus oportunidades? Llega la Expo Producción y Empleo en Lomas”, convocan las autoridades.
La cita es el sábado 18 de abril, de 16 a 19, en la Plaza Libertad, ubicada en José Ignacio Gorriti, Fray Luis Beltrán, Laprida y Gervasio A. de Posadas.
“Acercate con tu CV y conocé empresas, capacitaciones y oportunidades laborales en un mismo lugar”, invitan desde la Comuna.