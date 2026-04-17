Se viene la Expo Producción y Empleo en Lomas de Zamora

El sábado se realizará un evento en la Plaza Libertad para quienes estén en la búsqueda de empleo. Todo lo que tenés que saber.

El sábado se realizará un evento en la Plaza Libertad para quienes estén en la búsqueda de empleo. Todo lo que tenés que saber.

El Municipio de Lomas de Zamora convoca a la comunidad que se encuentre buscando trabajo a que se acerque a la Expo Producción y Empleo en la Plaza Libertad. Será el sábado, a partir de las 16.

“¿Estás buscando trabajo o querés mejorar tus oportunidades? Llega la Expo Producción y Empleo en Lomas”, convocan las autoridades.

La cita es el sábado 18 de abril, de 16 a 19, en la Plaza Libertad, ubicada en José Ignacio Gorriti, Fray Luis Beltrán, Laprida y Gervasio A. de Posadas.

“Acercate con tu CV y conocé empresas, capacitaciones y oportunidades laborales en un mismo lugar”, invitan desde la Comuna.