Archivo de la causa contra Manuel Adorni: La Justicia descartó malversación de fondos por el viaje en el avión presidencial

La causa se había originado tras una denuncia que apuntaba a un presunto uso indebido de recursos públicos por el traslado en un avión oficial. Sin embargo, la investigación determinó que no existió perjuicio económico para el Estado ni irregularidades en la utilización de la aeronave.

La causa se había originado tras una denuncia que apuntaba a un presunto uso indebido de recursos públicos por el traslado en un avión oficial. Sin embargo, la investigación determinó que no existió perjuicio económico para el Estado ni irregularidades en la utilización de la aeronave.

La Justicia archivó la causa contra Manuel Adorni por presunta malversación de caudales públicos tras investigar el traslado de su esposa en un vuelo oficial a Estados Unidos. El Gobierno celebró la decisión y destacó que no hubo delito ni uso indebido de recursos.

El juez federal Daniel Rafecas resolvió archivar la causa contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el marco de la investigación por el viaje de su esposa Bettina Angeletti a Estados Unidos durante el evento “Argentina Week”. La decisión se basó en el dictamen de la fiscal Alejandra Mangano, quien también había solicitado el cierre del expediente.

La causa se había originado tras una denuncia que apuntaba a un presunto uso indebido de recursos públicos por el traslado en un avión oficial. Sin embargo, la investigación determinó que no existió perjuicio económico para el Estado ni irregularidades en la utilización de la aeronave.

Entre los argumentos centrales, el magistrado sostuvo que el vuelo contaba con lugares disponibles y que la presencia de la esposa del funcionario no implicó un costo adicional. En ese sentido, se descartó la configuración de malversación de caudales públicos.

Tras conocerse el fallo, Adorni celebró el archivo de la causa en redes sociales con un mensaje en el que afirmó: “El tiempo es un juez tan sabio, que no sentencia de inmediato, pero al final da la razón a quien la tiene. Será Justicia. Fin”. La publicación generó repercusiones en el ámbito político y mediático.