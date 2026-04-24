¿Qué dijo Franco Colapinto antes del Road Show?

De cara al evento del domingo, el piloto Franco Colapinto brindó una conferencia de prensa. "Estoy muy emocionado", admitió.

De cara al evento del domingo, el piloto Franco Colapinto brindó una conferencia de prensa. "Estoy muy emocionado", admitió.

El piloto argentino de Fórmula 1 del equipo Alpine, Franco Colapinto, afirmó que se encuentra “emocionado” con respecto a su presentación del próximo domingo en la Ciudad de Buenos Aires, donde protagonizará un road show.

En una conferencia de prensa, contó su camino para llegar a “cumplir su sueño” de correr en la F1. También mencionó que a partir de su llegada a la competencia de elite, se reactivaron muchos circuitos y confió en que la F1 pueda volver al país. “Estoy muy emocionado”, aseguró.

El monoplaza que conducirá el argentino será un E20 de 2012, impulsado por un motor Renault V8, con el branding completo del equipo Alpine, en la que será la primera vez que un auto de Fórmula 1 circule en la Ciudad de Buenos Aires en 14 años.

Colapinto también saldrá a pista con la mítica Flecha de Plata con la que compitió Juan Manuel Fangio.

Los cortes del domingo