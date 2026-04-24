¿Qué dijo Franco Colapinto antes del Road Show?

El piloto argentino de Fórmula 1 del equipo Alpine, Franco Colapinto, afirmó que se encuentra “emocionado” con respecto a su presentación del próximo domingo en la Ciudad de Buenos Aires, donde protagonizará un road show.
En una conferencia de prensa, contó su camino para llegar a “cumplir su sueño” de correr en la F1. También mencionó que a partir de su llegada a la competencia de elite, se reactivaron muchos circuitos y confió en que la F1 pueda volver al país. “Estoy muy emocionado”, aseguró.
El monoplaza que conducirá el argentino será un E20 de 2012, impulsado por un motor Renault V8, con el branding completo del equipo Alpine, en la que será la primera vez que un auto de Fórmula 1 circule en la Ciudad de Buenos Aires en 14 años.
Colapinto también saldrá a pista con la mítica Flecha de Plata con la que compitió Juan Manuel Fangio.
Los cortes del domingo
- Av. Sarmiento: desde Av. Santa Fe hasta Av. Presidente Figueroa Alcorta (sin afectar Santa Fe y Figueroa Alcorta), con un contracarril de acceso al estacionamiento de la Feria del Libro.
- Av. del Libertador: desde Ugarteche hasta Jerónimo Salguero.
- Av. Adolfo Berro: entre Av. Casares y Av. Sarmiento.
- Corte total en Av. Cerviño entre Av. Bullrich y Av. Colombia; Demaría entre J.F. Kennedy y Sinclair; Juan F. Seguí entre J.F. Kennedy y Sinclair; Av. Colombia, entre Av. del Libertador y Av. Sarmiento; Sinclair, entre Av. Cerviño y Av. del Libertador; Godoy Cruz, entre Av. Cerviño y Av. del Libertador; Pje. Juan. A. Buschiazzo, entre Av. del Libertador y Juan Francisco Seguí; Fray Justo Santa María de Oro, entre Av. Cerviño y Av del Libertador; J. F. Kennedy, entre Av. Cerviño y Juan Francisco Seguí.
- Corte total en República de la India, Lafinur, República Árabe Siria y Ugarteche, entre Av. del Libertador y Av. Cerviño; Av. Cerviño entre Jerónimo Salguero y República de la India; Scalabrini Ortiz y Jerónimo Salguero, entre Av. del Libertador y Av. Cerviño.