Lanús busca su primera victoria en la Copa Libertadores 2026

Lanús recibirá a Always Ready hoy desde las 19 en La Fortaleza, por la fecha 2 del Grupo G, con arbitraje de Alexis Herrera y VAR a cargo de Ángel Arteaga. El encuentro será televisado por Fox Sports.

El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino comenzó la Libertadores con el pie izquierdo tras caer 1-0 ante Mirassol en Brasil, por lo que está obligado a hacerse fuerte como local para reacomodarse en la tabla.

Sin embargo, el Granate llega en alza desde lo anímico: viene de ganar el Clásico del Sur ante Banfield por 1-0, con un agónico cabezazo de Yoshan Valois a los 43 minutos del segundo tiempo. En el Torneo Apertura, además, atraviesa un buen presente: marcha tercero en la Zona A con 22 puntos, en zona de clasificación a los playoffs.

Por su parte, Always Ready también debutó con derrota, al caer 1-0 como local frente a Liga de Quito, dejando escapar puntos importantes. En el torneo boliviano, el conjunto dirigido por Julio César Baldivieso se ubica quinto con cuatro unidades, en un campeonato que recién comienza.

De cara a lo que viene, Lanús volverá a ser local en la próxima fecha ante Liga de Quito, mientras que los bolivianos viajarán a Brasil para enfrentar a Mirassol.

Lanús – Always Ready

Lanús: Nahuel Losada; Nicolás Morgantini, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Franco Watson, Agustín Medina, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; Eduardo Salvio y Yoshan Valois. DT: Mauricio Pellegrino.

Always Ready: Alain Baroja; Alex Rambal, Luis Caicedo, Yhormar Hurtado, Dieguito Rodriguez; Rai Lima, Héctor Cuellar, Joel Amoroso; Fernando Nava, Juan Godoy y Enrique Triverio. DT: Julio César Baldivieso.