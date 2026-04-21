Deuda ANSES: la Corte Suprema exige al Gobierno una propuesta por $2,3 billones reclamados por Kicillof

La Corte Suprema de Justicia fijó el 10 de junio como fecha límite para que Nación presente un plan de pago por la deuda con la Provincia de Buenos Aires.

La Corte Suprema de Justicia fijó el 10 de junio como fecha límite para que Nación presente un plan de pago por la deuda con la Provincia de Buenos Aires.

El gobernador Axel Kicillof participó este martes de una nueva audiencia en la Corte Suprema de Justicia de la Nación por la deuda de $2,3 billones que la Administración Nacional de la Seguridad Social mantiene con la Provincia. El eje del reclamo está vinculado a las transferencias correspondientes a las cajas jubilatorias no transferidas al Estado nacional.

Durante el encuentro, el mandatario bonaerense remarcó que la discusión gira en torno a fondos “adeudados de manera obligatoria” y celebró que el máximo tribunal haya fijado una fecha concreta: el 10 de junio, cuando el Ministerio de Economía nacional y ANSES deberán presentar una propuesta formal de pago, tras más de dos años de reclamos sin respuesta.

La demanda se originó a partir de la interrupción de las transferencias que ANSES debe girar a las provincias que mantienen sus sistemas previsionales propios. Según el Gobierno bonaerense, esta situación impacta directamente en el financiamiento del sistema jubilatorio provincial.

En paralelo, Kicillof advirtió que la Provincia sostiene ocho reclamos ante la Corte por deudas que superan los $15 billones. Entre ellos se incluyen fondos para seguridad, transporte, salarios docentes y programas específicos eliminados o recortados. El gobernador enmarcó la disputa en un contexto de tensión fiscal con la Nación, al señalar que las políticas económicas actuales incrementaron la presión sobre las provincias y municipios.