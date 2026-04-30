Hallazgo de cuerpo en el Río de la Plata: identificaron a un pescador que había desaparecido en Avellaneda

Uno de los pescadores que desapareció en el Río de la Plata fue hallado muerto el pasado miércoles, mientras continúa la búsqueda del otro extraviado.

La Prefectura Naval informó que se trata de Alcides Ledesma, de 47 años, quien concurrió el domingo a pescar junto con José Luis Herrera, de 45, al tiempo que las actuaciones fueron derivadas a la Comisaría Cuarta de Avellaneda.

La investigación se inició a partir de una denuncia por averiguación de paradero radicada el pasado 27 de abril en la comisaría Avellaneda 4ta, tras la presentación de su pareja.

A partir de la denuncia, intervino la UFI N°1 de Avellaneda, a cargo del fiscal Gastón Fernández, quien dispuso la inmediata intervención de la Prefectura Naval Argentina. En ese marco, se activó un protocolo de búsqueda en la zona del Río de la Plata, condicionado por las inclemencias climáticas que dificultaron los operativos en las primeras horas.

Finalmente, este miércoles por la tarde, personal de Prefectura informó el hallazgo de un cuerpo sin vida flotando en aguas del Río de la Plata, a la altura de la ribera de Quilmes, a unos 14 kilómetros de la costa. Las características físicas coincidían con las del hombre desaparecido, lo que fue posteriormente confirmado por su pareja, quien realizó el reconocimiento formal del cadáver.

Tras la identificación, el fiscal interviniente recaratuló la causa como “averiguación de causales de muerte” y ordenó el traslado del cuerpo a la Morgue Judicial de Lomas de Zamora para la realización de la autopsia. En paralelo, las autoridades continúan con la búsqueda de otra persona que también estaría involucrada en el hecho y cuyo paradero aún se desconoce.