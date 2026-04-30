Juicio por la muerte de Diego Maradona: Declara el psicólogo Carlos Díaz en una audiencia clave

El juicio por la muerte de Diego Maradona suma este jueves un testimonio central con la declaración del psicólogo Carlos Díaz, imputado por homicidio con dolo eventual.

El juicio por la muerte de Diego Maradona suma este jueves un testimonio central con la declaración del psicólogo Carlos Díaz, imputado por homicidio con dolo eventual.

El juicio por la muerte de Diego Maradona continuará este jueves con una instancia clave: la declaración del psicólogo Carlos Díaz, prevista para la quinta audiencia en el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro. Su testimonio es uno de los más esperados dentro del proceso que investiga las responsabilidades penales del equipo médico que asistió al exfutbolista en sus últimos días.

La indagatoria de Díaz había quedado pendiente luego de que el juicio original fuera declarado nulo tras el escándalo que involucró a la entonces jueza Julieta Makintach, quien fue apartada del caso. Con la reanudación del debate oral, el imputado buscará exponer su versión de los hechos en torno a la atención médica brindada y el contexto que derivó en la muerte del ídolo argentino.

El psicólogo está acusado de homicidio simple con dolo eventual, una calificación que también pesa sobre otros profesionales de la salud involucrados en el tratamiento de Maradona. Durante la etapa de instrucción, Díaz negó haber tenido responsabilidad penal y rechazó haber integrado un plan que pudiera haber contribuido al fallecimiento del exjugador.

En esa línea, su defensa sostuvo que su rol estuvo enfocado exclusivamente en el proceso de desintoxicación del paciente. Según argumentaron, no existían indicadores clínicos de riesgo de vida durante el período en el que intervino. “Una persona que fue contratada para desintoxicar a un paciente y que logró su objetivo, y que no vio riesgo de vida, no puede ser imputado de un homicidio”, planteó su abogado.