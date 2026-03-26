Caso “Osita”: tras ocho años, el lunes comienza el juicio contra un hombre acusado de abusar de su hija

El próximo lunes 30 de marzo se dará inicio al juicio oral y público contra un hombre acusado de haber abusado sexualmente de su hija en forma sistemática. El proceso, conocido mediáticamente como el caso “Osita”, llega a la instancia de debate tras ocho años de dilaciones judiciales y múltiples postergaciones.

El juicio se desarrollará durante las jornadas del 30 y 31 de marzo y el 1 de abril ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 8 de Lomas de Zamora, bajo la dirección del juez Nicolás Amoroso. Previo al inicio de las audiencias, se programó para este jueves una instancia preliminar para terminar de definir los lineamientos del debate.

La causa se inició cuando la víctima era apenas una niña de 4 años y llega a su etapa final cuando ya ha cumplido los 13. Durante este período, la querella denunció reiteradas maniobras dilatorias por parte de la defensa del imputado. En octubre pasado, el juicio había sido suspendido nuevamente por orden del magistrado para incorporar nuevas pruebas, una decisión que generó el rechazo del entorno de la menor.

El colectivo Todxs Por Osita, que acompaña a la madre de la víctima en el reclamo de justicia, convocó a una concentración en las puertas de los tribunales de la calle Larroque, en Banfield, para brindar apoyo presencial durante las tres jornadas que dure el juicio por jurados.

El caso salió a la luz tras una alerta del jardín de infantes al que asistía la menor. Una docente advirtió conductas inusuales que llevaron a la madre a consultar con una pediatra y, posteriormente, con una psicóloga.

Tras un año de tratamiento profesional, la niña pudo relatar los hechos de violencia y abuso por parte de su progenitor. Según consta en el expediente, el padre se habría mostrado reacio a que su hija asistiera a terapia desde el primer momento en que se sugirió la asistencia psicológica.

A partir del próximo lunes, un jurado popular deberá determinar la responsabilidad penal del acusado en una causa que la familia y organizaciones sociales califican como un ejemplo de “violencia institucional” debido a la excesiva duración del proceso judicial.