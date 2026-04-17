El Gobierno presentó su propio relevamiento de personas en situación de calle

El Ministerio de Capital Humano realizó, en 19 provincias, el Primer Relevamiento Nacional de Personas en Situación de Calle.

El Ministerio de Capital Humano realizó, en 19 provincias, el Primer Relevamiento Nacional de Personas en Situación de Calle.

El Ministerio de Capital Humano, liderado por Sandra Pettovello, presentó el Primer Relevamiento Nacional de Personas en Situación de Calle, implementado a través de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, al que adhirieron 19 provincias.

El informe indica que se contabilizaron en total 9.421 entre un 17% de mujeres y 83% de varones, datos que contrastan con el relevamiento realizado por organizaciones sociales, que habla de más de 11.000 personas en situación de calle sólo en la Ciudad de Buenos Aires.

El informe ofical indica que el 92% de la población relevada tiene más de 18 años y el 6% se sitúa por debajo de esa edad.

Además, se identificó que el 32% lleva más de dos años en situación de calle y que el 90% posee DNI.

Asimismo, un 52% cuenta con la primaria completa pero secundario incompleto; el 53% realiza alguna actividad laboral, el 56% percibe transferencias sociales, el 30% cuenta con ingresos previsionales y el 8% recibe otros ingresos.

Organizaciones sociales publicaron en julio del año pasado datos preliminares del tercer censo popular de personas en situación de calle en la Ciudad de Buenos Aires, elaborado con metodología propia, donde establecieron que existen 11.980 personas viviendo en las calles porteñas.

Desde junio pasado, el Gobierno le había transferido la responsabilidad por la atención de las personas en situación de calle a las diferentes jurisdicciones y, a partir de entonces, sólo asumió la función de marcar los lineamientos generales de las políticas a implementar.

Incluso, semanas atrás, Jorge Macri le reclamó a Axel Kicillof que pague una deuda de 27.000 millones de pesos en concepto de la asistencia que reciben los bonaerenses que permanecen en situación de calle en la Ciudad.